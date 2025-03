Τουλάχιστον 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν από την φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε νυχτερινό κέντρο στη Βόρεια Μακεδονία .

Τέσσερα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά, τα θύματα είναι μεταξύ 16 και 22 ετών και μεταξύ αυτών και ένας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών ο οποίος βρισκόταν εκεί σε αποστολή για να διαπιστώσει εάν γινόταν διακίνηση. Οι 20 εκ των 155 τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε βίντεο από τον πύρινο όλεθρο στο νυχτερινό κέντρο

Από τα 59 θύματα, έχουν αναγνωριστεί τα 35. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι 31 ήταν κάτοικοι των πόλεων Κότσανι και Στιπ. Το μεσημέρι, νοσηλεύονταν συνολικά 155 τραυματίες, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοφσκι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο υπουργός είπε ότι εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης, αλλά χωρίς να διευκρινίσει σε βάρος ποιων υπόπτων.

Μεταφορά τραυματισμένων σε νοσοκομεία «ευρωπαϊκών χωρών» – 3 εγκαυματίες στη Θεσσαλονίκη

Λίγο νωρίτερα, ο Στογιάντσε Ανγκέλοφ, ο διευθυντής του Κέντρου Κρίσεων, είπε ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη μεταφορά εκείνων που φέρουν βαριά τραύματα σε νοσοκομεία «πολλών ευρωπαϊκών χωρών».

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρονται τρεις εγκαυματίες. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ, η διαδικασία μεταφοράς βρίσκεται σε εξέλιξη και γίνεται από ασθενοφόρα της γειτονικής χώρας, μετά από συνεννοήσεις μέσω του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Το νοσοκομείο Παπανικολάου βρίσκεται σε ετοιμότητα καθώς είναι σε γενική εφημερία, προκειμένου να υποδεχτεί όσους χρειαστεί.

Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους νέοι που πήγαν να παρακολουθήσουν μια συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος χιπ-χοπ DNK στην ντισκοτέκ Pulse του Κότσανι. Η πόλη αυτή απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα Σκόπια.

«Προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους επί τόπου. Οι πυροσβέστες και τα ασθενοφόρα έφτασαν εγκαίρως, αλλά αυτό δεν αρκούσε», είπε μια νεαρή γυναίκα που παρακολουθούσε τη συναυλία, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης έξω από ένα νοσοκομείο των Σκοπίων.

«Περιμένω έναν φίλο εδώ, έχει εγκαύματα στο χέρι. Αρχικά, δεν καταλάβαμε ότι υπήρχε πυρκαγιά, μετά επικράτησε τεράστιος πανικός και ποδοπάτημα στην έξοδο του κλαμπ», πρόσθεσε.

14 έως 25 ετών οι περισσότεροι νεκροί

Οι νεκροί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κότσανι ήταν ηλικίας από 14 έως 25 ετών, είπε σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης η διευθύντριά του, η Κριστίνα Σεραφιμόφσκα. Από τους τραυματίες, 70 μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, λόγω εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα.

Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος DNK, ο Βλαντίμιρ Μπλάζεφ, φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, είπε η αδελφή του. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που εργαζόταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Από πυροτεχνήματα ξεκίνησε η φωτιά

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπίθες από τα πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη συναυλία», είπε το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών. «Πιθανότατα, οι σπίθες έφτασαν στην οροφή, που ήταν φτιαγμένη από κάποιο εύφλεκτο υλικό και μετά, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλη την ντισκοτέκ που γέμισε με πυκνό καπνό», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και γυρίστηκαν πριν από την πυρκαγιά, διακρίνονται πάνω στη σκηνή πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου που χρησιμοποιούνται σε συναυλίες.

Η συναυλία των DNK ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3 το πρωί. Σε άλλα βίντεο φαίνονται τεράστιες φλόγες που έχουν ζώσει ένα κτίριο και πυροσβεστικά οχήματα στην είσοδο της ντισκοτέκ.

Διεθνή συλλυπητήρια για την τραγωδία

Πολλές χώρες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και πρόσφεραν βοήθεια στη Βόρεια Μακεδονία.

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόσεν Ζελιάζκοφ χαρακτήρισε «τεράστια ανθρώπινη τραγωδία» την πυρκαγιά και πρότεινε να μεταφερθούν κάποιοι από τους τραυματίες σε νοσοκομεία στη Σόφια και τη Βάρνα. «Διέταξα να προετοιμαστούν πλήρως για την υποδοχή τους», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα πρόσφερε επίσης «όποια βοήθεια είναι αναγκαία».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας Χ τη «βαθύτατη θλίψη» της για την τραγωδία. «Η ΕΕ συμμερίζεται το πένθος και την οδύνη του λαού της Βόρειας Μακεδονίας», πρόσθεσε.

Τα συλλυπητήρια Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη

Συλλυπητήρια μηνύματα στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας έστειλαν ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο έληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε « θερμά συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κοτσάνι. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», τονίζει σ’ ανάρτηση του , στα αγγλικά , στα κοινωνικά δύκτυα .

Το κείμενο της ανάρτησης του πρωθυπουργού είναι το0 ακόλουθο: «Heartfelt condolences to the people of North Macedonia for the lives lost in the tragic fire in Kočani. My thoughts are with the victims and their families, and I wish a speedy recovery to the injured. Greece stands ready to assist in this difficult time».

Και ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε από την πλευρά του τα θερμά του συλλυπητήρια προς τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας,Τίμτσο Μουτσούνσκι, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν.