Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο από τη στιγμή που βυθίζεται το τουριστικό υποβρύχιο Sindbad στην Αίγυπτο. Οι επιβάτες ζουν στιγμές αγωνίας, με τα ουρλιαχτά τους να ακούγονται στα τελευταία λεπτά του βίντεο.

Οι 6 νεκροί είναι όλοι από τη Ρωσία, ενώ 39 άνθρωποι διασώθηκαν. Οι 45 τουρίστες ήταν από τη Ρωσία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Ινδία και το πενταμελές πλήρωμα από την Αίγυπτο. Η εταιρεία Sindbad ακύρωσε τα επόμενα ταξίδια και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το ναυάγιο.

Μιλώντας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ένας επιζών δήλωσε ότι την ώρα που κάθονταν στις θέσεις τους το νερό άρχισε να εισρέει, καθώς δύο καταπακτές ήταν ανοιχτές. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος προσέκρουσε σε ύφαλο στα 20 μέτρα και έχασε πίεση.

‘Quiet, quiet, quiet!»: video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada

The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.

Six people died, two of them – children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi

— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2025