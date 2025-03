«Μία ώρα για τη Γη» ήταν φέτος το σύνθημα για να σβήσουμε τα φώτα για μία ώρα – από τις 20.30 μέχρι τις 21.30 – και να δηλώσουμε το παρών στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Ώρα της Γης», καθώς η Ελλάδα είναι μία από τις 180 χώρες που λαμβάνουν μέρος στην πρωτοβουλία.

Στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μνημεία, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν στην 19η χρονιά της συγκεκριμένης δράσης, που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την κλιματική κρίση, έσβησαν τα φώτα.

Εμβληματικά μνημεία όπως η Ακρόπολη και άλλοι χώροι στο κέντρο, συμμετείχαν επίσης στην εκστρατεία της WWF.

«Earth hour is about solidarity, hope, & the power of collective action. 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗻𝗲𝗲𝗱𝘀 𝘆𝗼𝘂. Join us & switch off your lights today at 8:30 p.m local time Give an hour to Earth. And use your power to push for a better world for us all»@antonioguterres #EarthHour pic.twitter.com/drKrPar968 — United Nations Geneva (@UNGeneva) March 22, 2025

Στη συμβολική δράση συμμετείχε ακόμη ο Δήμος Αθηναίων, με τα φώτα να σβήνου στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην πλατεία Κοτζιά, στο Δημαρχείο της οδού Λιοσίων, στο Δημαρχείο της οδού Πατησίων, στην Τεχνόπολη, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας και στην Εστία των Αθηνών του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

«Ώρα της Γης και κλείνουμε σήμερα, στις 20:30 τα φώτα σε δημοτικά κτίρια και συμβάλουμε και εμείς στην προσπάθεια να μειώσουμε τους ρύπους, για να κάνουμε περισσότερο πράσινο τον πλανήτη μας και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, λίγο πριν τη συσκότιση.

Ευκαιρία για ρομαντικούς περιπάτους

Πολλοί ήταν εκείνοι που αποφάσισαν, ευκαιρίας δοθείσης, να κάνουν τη βόλτα τους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και σε άλλα σημεία, για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, ενώ αρκετοί ήταν και αυτοί που συμμετείχαν από τα σπίτια τους ως ιδιώτες. Την τιμητική τους είχαν ακόμη ο λόφος του Φιλοπάππου και ο Λυκαβηττός, ως σημεία συγκέντρωσης περιπατητών.

Το κίνημα «Ώρα της Γης» (Earth Hour) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Προστασίας της Φύσης (WWF) το 2007, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

🌐Just now, I am briefly switching my lights off to symbolically remind everyone of the urgency to protect our 🌍 and preserve the future of generations to come!#EarthHour @WWFFrance pic.twitter.com/THAiRKdArp — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) March 22, 2025

Στον υπόλοιπο κόσμο, Πύργος του Άιφελ, Εμπάιαρ Στέιτ Μπίλντινγκ κι άλλα παγκόσμιου κύρους μνημεία και κτίρια, λούστηκαν επίσης στο σκοτάδι για μία ώρα.

As part of our commitment to our planet, the Special Economic Zone at #Duqm participated in Earth Hour by switching off the lights in several of its buildings and facilities, in support of global environmental efforts and in reinforcement of the sustainability values we believe… pic.twitter.com/wj5QwZUnEy — المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -عُمان (@sezaduqm) March 22, 2025