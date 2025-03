Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε στα όσα ειπώθηκαν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την τηλεφωνική συνομιλία με τον αμερικανό προέδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. «Τα λόγια του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την παύση των επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» είπε ο Ζελένσκι εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι μια εκεχειρία θα εφαρμοστεί τελικά, παρά τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Επιπλέον ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι, αναμένει να μάθει περισσότερες πληροφορίες από τον Αμερικανό πρόεδρο στην τηλεφωνική συνομιλία που θα έχει σήμερα προκειμένου να ενημερωθεί για το τι ακριβώς ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Πούτιν.

