Τραγικές στιγμές στη Βόρεια Μακεδονία όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο συναυλίας σκοτώνοντας τουλάχιστον 59 ανθρώπους ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 155.

Η Marija Taseva απολάμβανε τη συναυλία με την αδελφή της, στο κλαμπ Pulse, στο Kocani στη Βόρεια Μακεδονία το Σάββατο, όταν συνέβη η καταστροφή.

Παρακολουθούσαν τους DNK, ένα δημοφιλές ντουέτο χιπ-χοπ στη χώρα, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά.

«Όλοι άρχισαν να ουρλιάζουν και να φωνάζουν «βγείτε έξω, βγείτε έξω!», δήλωσε ένας 19χρονος στο Reuters.

Ο κόσμος προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει από τις φλόγες, αλλά υπήρχε μόνο μία έξοδος για περίπου 500 άτομα, καθώς η μόνη άλλη πόρτα στο πίσω μέρος του χώρου ήταν κλειδωμένη.

«Δεν ξέρω πώς, αλλά κατέληξα στο έδαφος, δεν μπορούσα να σηκωθώ και εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι άρχισαν να με ποδοπατούν», είπε η Taseva.

Η ίδια κατάφερε τελικά να σωθεί, αλλά η αδελφή της όχι: «Η αδελφή μου πέθανε. Εγώ σώθηκα και εκείνη όχι».

Γονείς συντετριμμένοι και συνάμα θυμωμένοι από την απώλεια των παιδιών τους, ζητούν απαντήσεις. Τραγική φιγούρα ο Dragi Stojanov, ο οποίος έχασε το μοναχοπαίδι του στη φωτιά.

«Επιτρέψτε μου να σας το πω μπροστά σε όλους. Κινηματογραφήστε με. Είμαι νεκρός, έχασα τα πάντα… όλη η Ευρώπη πρέπει να το μάθει», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Μετά από αυτή την τραγωδία, για ποιο λόγο χρειάζομαι αυτή τη ζωή; Δεν τη χρειάζομαι. Είχα ένα παιδί και το έχασα» είπε.

Η αστυνομία έχει συλλάβει 15 άτομα, με τον υπουργό Εσωτερικών Pance Toskovski να δηλώνει ότι υπάρχουν «βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει δωροδοκία και διαφθορά» που συνδέονται με την πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 02:30 τοπική ώρα (01:30 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή, όταν σπινθήρες από πυροτεχνήματα χτύπησαν την οροφή, η οποία ήταν κατασκευασμένη από εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό, δήλωσε ο Toskovski.

Ο τοπικός Τύπος περιέγραψε τον χώρο ως «αυτοσχέδιο νυχτερινό κέντρο», ο οποίος βρίσκεται σε μια πόλη περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, των Σκοπίων, και δεν είχε νόμιμη άδεια λειτουργίας, δήλωσε ο Toskovski.

Προηγουμένως ήταν αποθήκη χαλιών και η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

