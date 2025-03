Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων στο κλαμπ του Κότσανι να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι.

«Αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με την διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κότσανι, τον τόπο όπου συνέβη η τραγωδία κατά την διάρκεια συναυλίας σε κλαμπ την περασμένη νύκτα.

Περισσότερα από είκοσι πρόσωπα θεωρούνται ύποπτα στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Ανάμεσά τους τα δύο βασικά μέλη του συγκροτήματος hip-hop DNK, πολύ δημοφιλούς στην Βόρεια Μακεδονία. Η συναυλία του συγκροτήματος ξεκίνησε τα μεσάνυκτα και περίπου τρεις ώρες αργότερα ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ο γιος του ιδιοκτήτη του κλαμπ, ο διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας και μέλη της ασφάλειας του καταστήματος περιλαμβάνονται στους υπόπτους. Οι υπόλοιποι ύποπτοι νοσηλεύονται ή περιλαμβάνονται στους νεκρούς, σύμφωνα με τον Πάντσε Τόσκοβσκι.

CGTN Europe has acquired exclusive footage of North Macedonia’s deadly fire. These are the scenes as firefighters tackled the blaze at the Pulse club in Kocani.

Pyrotechnics have been blamed, used as hip-hop act DNK performed on stage. At least 59 people died with over 150… pic.twitter.com/1jKtgkq4X7

— CGTN Europe (@CGTNEurope) March 16, 2025