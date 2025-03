Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Βόρεια Μακεδονία μετά την φονική φωτιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Ειδικότερα, 51 άνθρωποι, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας έχασαν τη ζωή τους και 140 τραυματίστηκαν – σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ- στην φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βόρεια Μακεδονία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Πάντσε Τοσκόφσκι ο οποίος μετέβη στο σημείο της τραγωδίας.

Ο ίδιος ανέφερε πως εξετάζονται τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ συνελήφθησαν οι διοργανωτές της συναυλίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε ντισκοτέκ γεμάτη κόσμο της πόλης Κοτσάνη, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τα Σκόπια, στην οποία έδινε συναυλία ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα μουσικής χιπ χοπ στη χώρα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3:00 τοπική ώρα (4:00 Ελλάδας) τα ξημερώματα από χρήση πυροτεχνημάτων στη συναυλία που παρακολουθούσαν περίπου 1.500 άτομα, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε ποδοπάτημα.

Μέλη του συγκροτήματος που βρίσκονταν στη σκηνή για τη συναυλία, όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβη, φώναξαν στον κόσμο «βγείτε έξω, βγείτε έξω», οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τρέχουν, ωστόσο κάποιοι δεν πρόλαβαν να βγουν.

Η στιγμή που πιάνει φωτιά η οροφή της ντισκοτέκ

Δεκάδες ασθενοφόρα μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία στην Κότσανη και την Στιπ, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πρώτης.

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, φανερά συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία», ενώ τα θερμά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος ανέβαλε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου και ανήγγειλε την ακύρωση όλων των δημόσιων εκδηλώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας,Τίμτσο Μουτσούνσκι, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν.

