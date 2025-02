Το 59ο Supebowl στη Νέα Ορλεάνη είχε τον χαρακτήρα ενός revenge game και οι Philadelphia Eagles κέρδισαν τον τίτλο του NFL για δεύτερη φορά στην ιστορία τους – η πρώτη το 2018!

Κι αν οι Kansas City Chiefs ήλπιζαν να ταυτιστούν με το πολυβραβευμένο «Not Like Us» του Kendrick Lamar, που «χρωμάτισε» το half time show, έτσι ώστε να γίνουν οι μόνοι όλων των εποχών που διατήρησαν τα πρωτεία για τρίτη σερί σεζόν, το ισοπεδωτικό 40-22 στο Caesars Superdome τούς διέψευσε πανηγυρικά.

Η -διψασμένη για εκδίκηση- ομάδα του Nick Sirianni μετά την προ διετίας ήττα της στο αντίστοιχο ματς υπήρξε ανέλπιστα κυριαρχική από την αρχή ως το τέλος της μεγάλης βραδιάς. Ούτε που επέτρεψε στους Chiefs το δικαίωμα να ελπίζουν σε μια από τις ανατροπές που τους τρέφουν παραδοσιακά, μετατρέποντας τη μάχη τίτλου σ’ ένα μονόπλευρο show.

Ολίγον τι βαρετή η εξέλιξή του για όσους -ουδέτερους- ανέμεναν μονομαχία μέχρι το τελευταίο play. Όπως είχε κυλήσει η προηγούμενη των δυο φιναλίστ το 2023. Όχι όμως μονοδιάστατη, καθώς οι «αετοί» κάλυψαν κάθε απαίτηση που προϋπήρχε, αμυντικά ή επιθετικά. Έτρεξαν, πάσαραν, πίεσαν, έκλεψαν, σούταραν. Όλα σε υπερθετικό βαθμό, υποχρεώνοντας τους Chiefs να παραδοθούν και μαζί να παραδώσουν το στέμμα τους.

Ίσως να ήταν άλλο ένα κίνητρο η δια ζώσης παρακολούθηση του αγώνα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από 7 χρόνια ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ακυρώσει την πρόσκλησή του στους τότε πρωταθλητές, επειδή ορισμένα μέλη θα μποϊκόταραν διαμαρτυρόμενα την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο. Σίγουρα τον σόκαραν κι αυτόν με την άνεση που επικράτησαν.

Υποτίθεται πάντως πως το 7-0 της πρώτης περιόδου ήταν εύθραυστο. Πως άφηνε ανοικτή κάθε πρόβλεψη και την πόρτα στους έτερους διεκδικητές του «Vince Lombardi». Στην πραγματικότητα ήταν η αφετηρία μιας αψεγάδιαστης εμφάνισης στο υπόλοιπο.

Ο Jalen Hurts διάβαζε τέλεια τις καταστάσεις και «τρυπούσε» διαρκώς την αντίπαλη άμυνα ενόσω ο Patrick Mahomes υπέφερε κάθε φορά που ‘χε την μπάλα στα χέρια όντας εντελώς απροστάτευτος από το supporting cast.

Με τρία sacks και μια πάσα που οδήγησε σε interception για TD του DeJean ο σπουδαίος QB δεν έλυσε κανένα γρίφο απ’ όσους του έθεσε πολλαπλά η απροσπέλαστη άμυνα των Eagles. Το 24-0 στο φινάλε του πρώτου μισού αποτύπωνε πρόδηλα την εικόνα της αναμέτρησης κι είχε ήδη γράψει την ιστορία – όσο κι αν στη σύγχρονη μορφή του Super Bowl τα θαύματα είναι αρκετά συχνά.

Η αποκαθήλωση των Chiefs, που είχαν μόλις 24 κερδισμένες γιάρδες στο πρώτο μισό, επικυρώθηκε στις αρχές της τρίτης περιόδου, όταν τα δυο διαδοχικά sacks ξεγύμνωσαν ολοκληρωτικά τον βασιλιά Mahomes. Το σύνολο του Andy Reid είχε οδηγηθεί σε έξι punts (ανολοκλήρωτες απόπειρες σκοραρίσματος) ως τότε, τα οποία συνδυαστικά με το γεμάτο έμπνευση κι αυτοπεποίθηση παιχνίδι του Hurts έφεραν το 34-0!

Ο έμπειρος, πανέξυπνος και ευέλικτος QB των Eagles εκμεταλλευόταν τις προσαρμογές της αντίπαλης άμυνας στον Barkley και προκαλούσε διαρκώς ρήγματα με κερδισμένες γιάρδες. Συνολικά άγγιξε τις 300.

Ενδεικτικό από την άλλη της ένδειας στην απόδοση των Chiefs ήταν πως σκόραραν για πρώτη φορά στα 34 δεύτερα πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου. Τόσο εγκλωβισμένοι κι αναποτελεσματικοί ήταν. Τούτη τη φορά η παρούσα Taylor Swift δεν έφερε γούρι στον σύντροφό της Travis Kelce.

Το ότι στο τελευταίο σκέλος του αγώνα, μετά τα μέσα της τέταρτης περιόδου, μάζεψαν την εις βάρος τους διαφορά με δυο touchdowns ελάχιστη σημασία έπαιξε στη ροή των πραγμάτων. Ήδη ο Mahomes είχε υποστεί 6 sacks, τα περισσότερα στην καριέρα του κι ήταν αδύνατο να γίνει επιδραστικός.

Αντιθέτως οι Eagles είχαν κάνει προ πολλού τη δουλειά τους κι ολοκλήρωσαν μια μαγική χρόνια με 16 νίκες στα τελευταία 17 παιχνίδια τους! Κι ο Hurts είχε πλέον στη βιτρίνα του τον τίτλο του MVP. Euphoria στο φουλ, καθόλου Humble, Game Over και TV Off για το 2025. Όπως ακριβώς τραγούδησε ο Kendrick Lamar. Του χρόνου πάλι…

