Η Taylor Swift, η οποία βρέθηκε στο Super Bowl για να υποστηρίξει τον σύντροφό της, Travis Kelce, και τους Kansas City Chiefs, αποδοκιμάστηκε έντονα από το κόσμο στο Superdome.

Η κορυφαία ποπ σταρ η οποία πέρυσι αποθεώθηκε από τους θεατές, φέτος έγινε ακριβώς το αντίθετο όταν η εικόνα της εμφανίστηκε στα μάτριξ του γηπέδου κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος. Η αντίδραση αυτή προκάλεσε έκπληξη στην Swift, η οποία καθόταν δίπλα στη ράπερ Ice Spice, όπως κατέγραψαν οι εκφράσεις του προσώπου της.

Taylor Swift got showed on the big screen and got booed aggressively.

She asks: «What’s going on?»pic.twitter.com/1CSLjNanmK

