Η Καμπέρα προσπαθούσε χθες Τρίτη να επιβεβαιώνει αν πράγματι είναι νεκρός Αυστραλός στρατιώτης ο οποίος πολεμούσε στο πλευρό του ουκρανικού στρατού κι είχε αιχμαλωτιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις, τονίζοντας πως εξετάζει «όλες» τις επιλογές (φωτογραφία του από βίντεο στο Telegram).

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση της Αυστραλίας εργάζεται «σκληρά» για να επιβεβαιώσει αν είναι αληθής η πληροφορία πως ο Οσκαρ Τζένκινς είναι νεκρός.

An Australian volunteer soldier in Ukraine is believed to have been killed after being captured by Russian forces on the frontline.

Sources in Ukraine have told 7NEWS that the body of 32-year-old Melbourne teacher Oscar Jenkins has been found but is yet to be officially… pic.twitter.com/hdgls6q32p

