Ως δόλωμα χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλον οι Βορειοκορεάτες που πολεμούν στις ρωσικές επιχειρήσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικότερα σε ένα σκίτσο που αποτελεί κομμάτι από ημερολόγιο ενός νεκρού Βορειοκορεάτη στρατιώτη και φέρνει στο φως η Wall Street Journal, παρουσιάζεται ο στρατιώτης-δόλωμα που πρέπει να παραμένει ακίνητος για να προσελκύσει το drone, ώστε δύο συμπολεμιστές του να το καταρρίψουν.

Diary of KIA North Korean soldier in Kursk Oblast. Part 2 «Live bait”

Ukrainian SOF operators eliminated a North Korean soldier in russia’s Kursk region, discovering his diary. The entries reveal that North Korea sent elite troops to support russia, not ordinary soldiers. 1/9 pic.twitter.com/J3DsLIcv0J

