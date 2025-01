Ο στρατός στη Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε «μια αντεπίθεση» στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου ελέγχουν ήδη εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, έπειτα από μια επίθεση τον Αύγουστο του 2024.

«Γύρω στις 09.00 τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας), ο εχθρός εξαπέλυσε μια αντεπίθεση προκειμένου να ανακόψει την προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων στη ζώνη του Κουρσκ», ανέφερε σε μία ανακοίνωση ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με τον οποίο «η ομάδα επίθεσης του ουκρανικού στρατού ηττήθηκε από το πυροβολικό και την πολεμική αεροπορία». «Η επιχείρηση καταστροφής των μονάδων των ουκρανικών δυνάμεων συνεχίζεται», συμπλήρωσε ο ρωσικός στρατός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο ουκρανικές επιθέσεις απωθήθηκαν.

#Moscow says #Ukraine launches new attack in #Kursk region of western #Russiahttps://t.co/m65fL4YYHd

— Economic Times (@EconomicTimes) January 5, 2025