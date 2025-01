Ο απερχόμενος πρόεδρος στην Κροατία Ζόραν Μιλάνοβιτς επανεξελέγη σήμερα στο αξίωμα, με μεγάλη άνεση, γεγονός που συνιστά πλήγμα για το συντηρητικό, κυβερνών κόμμα HDZ.

Ο Μιλάνοβιτς, που προέρχεται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, συγκέντρωσε ποσοστό 74,58% στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο υποψήφιος της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ) Ντράγκαν Πρίμορατς λαμβάνει 25,42%, με καταμετρημένο το 98,65% των ψήφων.

Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 44%, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή.

Το αποτέλεσμα θεωρείται σκληρό πλήγμα για το HDZ και τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς, τον αιώνιο πολιτικό αντίπαλο του Μιλάνοβιτς, έπειτα από ένα σκάνδαλο διαφθοράς, που πήρε μεγάλες διαστάσεις στον Τύπο, τον Νοέμβριο.

Μολονότι ο πρόεδρος διαθέτει μόνο περιορισμένες εξουσίες, οι Κροάτες τον θεωρούν εγγυητή της καλής λειτουργίας των θεσμών.

Δείτε βίντεο:

🇭🇷#Croatia, presidential election results (2nd round):

President Milanović (≈SDP) secured a landslide victory tonight, winning nearly 75 % of the votes.

This is the largest voteshare ever received by a candidate in Croatian history.pic.twitter.com/PLnNz0A1hK

— World Elects (@ElectsWorld) January 12, 2025