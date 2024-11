Κασσελάκης: Το παρασκήνιο από την ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος Δημοκρατίας Μπαίνοντας στην αίθουσα με το Come with me και αποχορώντας με το Bella Ciao, ενώ στο μεσοδιάστημα είχε μιλήσει απευθείας με τον κόσμο, ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση του «Κινήματος Δημοκρατίας».