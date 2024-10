Η Han Kang κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το έργο της. Η ίδια δε, είναι η πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής που λαμβάνει το βραβείο. Ενώ είναι μόλις η τρίτη Κορεάτισσα που λαμβάνει τον τίτλο.

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το 2024 το βραβείο στη Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέα «για την έντονη ποιητική της πρόζα με την οποία αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής».

BREAKING NEWS The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

Η Hang Kang έκανε τη μεγάλη διεθνή επιτυχία του με το μυθιστόρημα «Ο χορτοφάγος». Γραμμένο σε τρία μέρη, το βιβλίο απεικονίζει τις βίαιες συνέπειες που προκύπτουν όταν η πρωταγωνίστριά του Yeong-hye αρνείται να υποταχθεί στις νόρμες της πρόσληψης τροφής. Η απόφασή της να μην τρώει κρέας συναντά διάφορες, εντελώς διαφορετικές αντιδράσεις.

2024 #NobelPrize laureate Han Kang’s major international breakthrough came with the novel 채식주의자 (2007; ‘The Vegetarian’, 2015). Written in three parts, the book portrays the violent consequences that ensue when its protagonist Yeong-hye refuses to submit to the norms of food… pic.twitter.com/uMnmnpn3NT

