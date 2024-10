Σε δύο ώρες θα γνωρίζουμε τον εφετινό νομπελίστα/τρια Λογοτεχνίας. Δεν υπάρχει ανακοινωμένη λίστα υποψηφίων για να συζητήσουμε κάθε χρονιά, οπότε η συζήτηση περιστρέφεται σε όσα γνωρίζουμε: την ιστορία του Βραβείου Νόμπελ, τους καταξιωμένους συγγραφείς που δεν τιμήθηκαν ποτέ μ’ αυτό, τα στατιστικά στοιχεία, εκτιμήσεις για τα κριτήρια της Σουηδικής Ακαδημίας, αποτιμήσεις προηγούμενων βραβεύσεων, σχόλια για την πρόσληψη των βραβευθέντων και βεβαίως εικασίες για το ποιος/α μπορεί να πάρει το βραβείο κάθε χρονιά.

Τα επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, οπότε ανασύρω από το αρχείο μου δυο παλιά μου κείμενα που παρουσιάζουν αυτά τα θέματα, το άρθρο «Αυτό το Νομπέλ Λογοτεχνίας ποιος θα το πάρει;» (10.10.2012) και τη βιβλιοκρισία του βιβλίου «How to win the Nobel Prize in Literature» του David Carter με τίτλο: «Οδηγός επιβίωσης για επίδοξους νομπελίστες» (10.2.2013) όπου συζητούνται αυτά και άλλα.

Τι δείχνουν οι στοιχηματικές για την Έρση Σωτηροπούλου

Όσο για τις εικασίες, εφέτος τα γραφεία στοιχημάτων (ναι, βεβαίως παίζουν στοιχήματα για τα Νόμπελ), φέρνουν ψηλά τη δική μας πεζογράφο Έρση Σωτηροπούλου. Το «Ζιγκ ζαγκ στις νεραντζιές» (Κέδρος, 1999) έχει μεταφραστεί στα σουηδικά και το μυθιστόρημά της για τον Καβάφη «Τι μένει από τη νύχτα» (Πατάκης, 2015) βραβεύτηκε στη γαλλική και στην αμερικανική του μετάφραση.

Η Σουηδική Ακαδημία έχει πρόσβαση στα βιβλία της και από τη στιγμή που το όνομά της εμφανίζεται στα γραφεία στοιχημάτων είναι βέβαιο ότι έχει κατατεθεί φάκελος υποψηφιότητας για την ελληνίδα πεζογράφο. Δεν γνωρίζουμε πότε ούτε από ποιους, ούτε αν ο φάκελός της εξετάστηκε εφέτος, καθώς τα πρακτικά για τους συγγραφείς που εξετάζονται κάθε χρόνο παραμένουν μυστικά και τα αρχεία ανοίγουν 50 χρόνια αργότερα. Είναι ένας από τους κανονισμούς του Νόμπελ.

Ας ευχηθούμε τη νίκη της. Αν συμβεί, ίσως πάψει επιτέλους να κυκλοφορεί η «καραμέλα» ότι δεν γράφεται πεζογραφία στην Ελλάδα και ότι η χώρα είναι έθνος ποιητών. Όσο για μας, θα ζήσουμε την έξαψη της νίκης και θα τρέχουμε να βρούμε την Έρση Σωτηροπούλου όπου είναι, όπως οι βρετανοί δημοσιογράφοι που είχαν τρέξει το 2007 στο σπίτι της Ντόρις Λέσινγκ αιφνιδιάζοντάς την για δηλώσεις ενώ επέστρεφε από τα ψώνια της κουβαλώντας σακούλες με ζαρζαβατικά.