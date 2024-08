Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάχθηκε υπέρ της άρσης των περιορισμών σχετικά με τον τρόπο που η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μεγάλου βεληνεκούς όπλα που τις έχουν προμηθεύσει δυτικοί σύμμαχοί της, μετά τον φονικό ρωσικό βομβαρδισμό κοντά στο Κίεβο, στον οποίο σύμφωνα με τον ίδιο πιθανόν χρησιμοποιήθηκε βορειοκορεατικός πύραυλος.

«Οι Ρώσοι δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς στη χρήση τέτοιων όπλων- από τις πρώτες ημέρες του πλήρους κλίμακας πολέμου, καθώς ολόκληρη η επικράτεια του κράτους μας βρίσκεται υπό τη συνεχή απειλή μιας επίθεσης», έγραψε σήμερα στο X ο Ζελένσκι.

Last night, a father and his young son, just four years old, were tragically killed in the Kyiv region by a Russian strike. My deepest condolences to their family and loved ones. Three other people were injured, including a 12-year-old boy. According to preliminary information,… pic.twitter.com/xejWgdyQbf

