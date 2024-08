Σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος μέσα στο ρωσικό έδαφος κινούνται οι ουκρανικές δυνάμεις, μια ένδειξη ότι η επίθεση του Κιέβου δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά κίνηση με προοπτική κατάληψης ρωσικών εδαφών.

Από οπτικό υλικό που ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα οι Ουκρανοί στρατιώτες φαίνονται ότι βρίσκονται σε βάθος αρκετών χιλιομέτρων μέσα στην επαρχία του Κουρσκ. Όπως αναφέρει η Washington Post (όπως και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης) εμφανίζεται υλικό και από το Μπελγκορόντ, επαρχία που επίσης βρίσκεται πάνω στα σύνορα με την Ουκρανία.

Video reportedly from the town of Poroz, the 252nd Battalion. pic.twitter.com/keFHaviIWz

Apparently not satisfied with taking Russia’s Kursk region, a motivated Ukrainian Army reportedly begins moving into Belgorod.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα βίντεο από το χωριό Πορόζ, περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, μέσα στο ρωσικό έδαφος. Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ υποστηρίζουν ότι είναι τακτική για να παραπλανήσει τις ρωσικές δυνάμεις. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση είναι μια κίνηση που τονώνει το ουκρανικό ηθικό, την ώρα που στα ανατολικά η Ρωσία έχει να επιδείξει εδαφικά κέρδη από την αντεπίθεση που είναι σε εξέλιξη.

Να σημειωθεί ότι και το Κουρσκ και το Μπελγκορόντ είναι ρωσικά και όχι κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ωστόσο, αυτό που επισημαίνουν δυτικοί αναλυτές είναι το μεγάλο ερώτημα του στόχου της ουκρανικής πλευράς.

Σε τι αποσκοπεί η επίθεση του Κιέβου μέσα στο ουκρανικό έδαφος; Με στρατιωτικούς όρους, ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης και πόσο αυτό προβλέπεται να διαρκέσει. Πιθανόν γίνεται για να «τραβήξει» δυνάμεις από το ανατολικό μέτωπο, μια ριψοκίνδυνη κίνηση από το Κίεβο που πιέζεται στο ζήτημα της επάνδρωσης των μονάδων του. Εξίσου ριψοκίνδυνη είναι η εισβολή στα ρωσικά εδάφη για την οποία το Κίεβο πρέπει να διαθέσει μονάδες αν θέλει να τα διατηρήσει.

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν σήμερα, Σάββατο (10/8), για πέμπτη ημέρα, τις μάχες μέσα σε ρωσικό έδαφος.

Ο ρωσικός στρατός «συνεχίζει να απωθεί την απόπειρα εισβολής από τα σύνορα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», έγινε γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, που επισημαίνει ότι χρησιμοποίησε την πολεμική αεροπορία και το πυροβολικό για να πλήξει τα στρατεύματα και εγκαταστάσεις της Ουκρανίας στη ρωσική επικράτεια.

Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν πληρώματα αρμάτων μάχης να ανοίγουν πυρ εναντίον ουκρανικών θέσεων στην περιοχή του Κουρσκ, όπως και ένα νυχτερινό αεροπορικό πλήγμα.

Kursk Battle Map (August 10 – 11:00)

Ukrainian Forces 🇺🇦 have entered and partially control the settlements of Snagost and Plekhovo in Kursk, according to Russian and Ukrainian reports

Ukraine controls 450 to 550 sq km of the Kursk Region and is attacking in multiple directions pic.twitter.com/ORK0o9xzyB

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 10, 2024