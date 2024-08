Αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο εξαπέλυσε η Ρωσία, με την αγριότητα του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες να μαίνεται και τις σειρήνες να ηχούν στο Κίεβο.

Ένας 35χρονος πατέρας και ο τετράχρονος γιος του του σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ των τραυματισμένων είναι και ένα κορίτσι μόλις 14 ετών.

«Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν, ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή συνεχίζεται», ανέφερε στο Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Τουλάχιστον 5 περιφέρειες στην ανατολική Ουκρανία τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και δεν διαφαίνεται προοπτική να τερματιστεί σύντομα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε δημόσια χθες το βράδυ (10/8) για πρώτη φορά ότι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, λέγοντας ότι η επιχείρηση είναι μέρος της κίνησης του Κιέβου να αποκαταστήσει δικαιοσύνη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι, αναφερόμενος για πρώτη φορά στην ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση, τόνισε συγκεκριμένα ότι το Κίεβο επιδιώκει να «μετατοπίσει τον πόλεμο» μέσα στη Ρωσία, εν μέσω της εισβολής ουκρανικών στρατευμάτων στο Κουρσκ, που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία δεν είχε μέχρι στιγμής σχολιαστεί από το Κίεβο.

«Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατηγός Σίρσκι (σ.σ. αρχηγός γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων) έδωσε αναφορά για το μέτωπο, για τις ενέργειές μας και τη μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου (…). Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να αποκαταστήσει δικαιοσύνη και να ασκήσει την απαραίτητη πίεση: πίεση στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθημερινό βραδινό τηλεοπτικό μήνυμά του.

Ούτε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ούτε ο ουκρανικός στρατός παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της προέλασης των ουκρανικών στρατευμάτων στο ρωσικό έδαφος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα είχε αποφύγει να επιβεβαιώσει ρητώς την επιχείρηση και κάνοντας έμμεσες αναφορές είχε δηλώσει πως ο ουκρανικός στρατός μπορεί «να αιφνιδιάζει» και να πετυχαίνει αποτελέσματα και πως η «Ρωσία έφερε τον πόλεμο στη γη μας και θα πρέπει να αισθανθεί τι έχει κάνει».

Χθες η Μόσχα ανακοίνωσε πως άρχισε να διεξάγεται «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» σε τρεις περιφέρειες οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία, μερικές ημέρες μετά τη μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική επικράτεια από το ξέσπασμα του πολέμου.

Περισσότεροι από 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία στη περιφέρεια Κουρσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δυο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας πάνω από την πόλη Κουρσκ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας όπου έχουν εισβάλει ουκρανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης σήμερα.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο εγχείρημα των δυνάμεων του Κιέβου από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια. Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα δεκάδες χιλιάδες ρώσους πολίτες από περιοχές που κινδυνεύουν.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που χτυπήθηκε επρόκειτο να μεταφερθούν σε κέντρα προσωρινής υποδοχής, διευκρίνισε ο δήμαρχος της Κουρσκ, ο Ιγκόρ Κούτσιακ, μέσω Telegram. Πρόσθεσε πως στην πόλη κηρύχθηκε νωρίτερα συναγερμός για αεροπορική επιδρομή.

Debris from missiles, hit by russian air defenses set houses on fire – a hot night for the russians in Kursk.



Στο μεταξύ, στη ρωσική πόλη Βαρόνεζ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, συντρίμμια drone της Ουκρανίας που καταρρίφθηκε προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο της δημόσιας διοίκησης και σε εγκατάσταση κοινωφελούς οργανισμού, ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ μέσω Telegram.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διαβεβαίωσε.

Ukrainian soldiers tearing down the Russian flag and throwing it on the ground after taking the village of Sverdlikovo in the Kursk region of Russia

🇺🇦 pic.twitter.com/ltIWyppXhu

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2024