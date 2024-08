Κλιμάκωση του ρωσοοουκρανικού πολέμου φαίνεται πως προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις μετα την αντεπίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος, με τον στρατό της μάλιστα να έχει προχωρήσει αυτή τη στιγμή έως και 10 χιλιόμετρα εντός των ρωσικών συνόρων.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε σήμερα (8/8) τον ουκρανικό στρατό για την ικανότητα του «να αιφνιδιάζει» και να πετυχαίνει αποτελέσματα, κάνοντας μια έμμεση αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στη ρωσική περιοχή Κουρσκ, όπου σύμφωνα με τη Μόσχα το Κίεβο έχει εξαπολύσει μια επίθεση κατά μήκος των συνόρων.

Η εισβολή

Περίπου χίλιοι Ουκρανοί στρατιώτες, υποστηριζόμενοι από τανκς, τεθωρακισμένα οχήματα και drones, εισέβαλαν στο ρωσικό έδαφος, με τον κυβερνήτη της περιοχής να την κηρύττει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια». Οι μάχες στην περιοχή είναι σφοδρές, ενώ ο Μεντβέντεφ κάλεσε σε επέκταση της ρωσικής εισβολής σε Οδησσό, Χάρκοβο, Ντνίπρο και Μικολάιβ.

Ο ουκρανικός στρατός έχει προχωρήσει έως και 10 χιλιόμετρα εντός της Ρωσίας, εκτιμά σε ανάλυσή του το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War).

Στη ρωσική περιοχή Κουρσκ, συνεχίζονται οι μάχες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στρατιωτών, ύστερα από την ουκρανική εισβολή εκεί τα ξημερώματα Τρίτης που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, στη διάρκεια των δύο ετών του πολέμου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από το Κίεβο.

Η επικοινωνία Ουάσιγκτον – Κιέβου

Ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να επικοινωνήσει με το Κίεβο για να μάθει τους στόχους της εισβολής ουκρανικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, είπε την Τετάρτη (7/8) η εκπρόσωπος Καρίν Ζαν-Πιερ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Υπογράμμισε παράλληλα πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επιχείρηση.

«Θα επικοινωνήσουμε με τον ουκρανικό στρατό για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τους στόχους», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επιχείρηση που έχει υποχρεώσει χιλιάδες άμαχους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Aξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή βρίσκεται μεγάλος κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ η εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Ουκρανίας δήλωσε ότι το ρωσικό αέριο διοχετεύεται κανονικά στους ευρωπαίους καταναλωτές. Μόλις 60 χιλιόμετρα βορειοανατολικά βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ. Κάποιοι αναλυτές, πάντως, κάνουν λόγο για νέο μέτωπο πολέμου και δεν αποκλείουν στόχος να είναι η προέλαση προς τον σταθμό.

Κανονικά η μεταφορά του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη

Την ίδια ώρα, η οδός διαμετακόμισης που χρησιμοποείται για τις παραδόσεις του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας εξακολουθεί να λειτουργεί, δήλωσε την Πέμπτη (8/8) ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουσένκο, μετά από αναφορές για εχθροπραξίες στον σταθμό διαμετακόμισης φυσικού αερίου της Σούντζα.

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία δεν είχε επικοινωνήσει με τη Ρωσία σχετικά με την κατάσταση στη διαμετακόμιση φυσικού αερίου.

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι διεξάγει έντονες μάχες εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων που διείσδυσαν κοντά στον σημαντικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου στη Σούντζα, σε μια από τις μεγαλύτερες εισβολές στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου.

Η Σούντζα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας είναι το μοναδικό σημείο εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στο ουκρανικό σύστημα για περαιτέρω μεταφορά στην Ευρώπη.

Η διαχειρίστρια εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Ουκρανίας δήλωσε στο Reuters νωρίτερα σήμερα ότι το ρωσικό φυσικό αέριο συνέχισε να διέρχεται κανονικά στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας.

Αργότερα, η διαχειρίστρια εταιρεία δήλωσε ότι η ρωσική Gazprom σχεδίαζε να στείλει περίπου 41,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας αύριο Παρασκευή, έναντι 37,25 εκατ. κυβικών μέτρων που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα.