Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε απόψε στην πόλη Λουχάνσκ, της ομώνυμης ουκρανικής περιφέρειας που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία, εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Λεονίντ Πάσετσνικ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Πάσετσνικ υποστηρίζει πως οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς.

Russian-occupied Luhansk.

Good god, this is a massive hit now. pic.twitter.com/rsI7X91zol

