Σύμφωνα με αποκλειστικό θέμα του πρακτορείου Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με διαπραγμάτευση για κατάπαυση του πυρός που αναγνωρίζει τις τρέχουσες γραμμές του πεδίου μάχης.

Το Reuters επικαλείται τέσσερις ρωσικές πηγές, που επιβεβαιώνουν ότι «ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος να πολεμήσει εάν το Κίεβο και η Δύση δεν ανταποκριθούν στο αίτημά του».

«Ο Πούτιν μπορεί να πολεμήσει για όσο χρόνο χρειαστεί, αλλά ο Πούτιν είναι επίσης έτοιμος για κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε αίτημα για σχόλιο, είπε ότι ο αρχηγός του Κρεμλίνου είχε επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στον διάλογο για να επιτύχει τους στόχους της, λέγοντας ότι η χώρα δεν επιθυμεί «αιώνιο πόλεμο». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Πούτιν, που επανεξελέγη τον Μάρτιο για μια νέα εξαετή θητεία, θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα δυναμική της Ρωσίας για να αφήσει πίσω του τον πόλεμο.

Η Ουκρανία προετοιμάζεται γιασυνομιλίες που θα φιλοξενήσει η Ελβετία τον επόμενο μήνα με στόχο την ενοποίηση της διεθνούς γνώμης σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Οι συνομιλίες συγκλήθηκαν με πρωτοβουλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι ο Πούτιν δεν πρέπει να παραστεί. Η Ελβετία δεν έχει προσκαλέσει τη Ρωσία η οποία ήδη χαρακτήρισε ως μη έγκυρες τις συνομιλίες.

Το Κρεμλίνο επίσης αρνείται να σχολιάσει την πρόοδο της ειδικής στρατιωτικής του επιχείρησης στην Ουκρανία, αλλά έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή στην ιδέα των συνομιλιών με βάση «τη νέα πραγματικότητα στο έδαφος».

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την ειρήνη πρέπει να σέβεται την «εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της» και περιέγραψε τη Ρωσία ως το μοναδικό εμπόδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη επιδείξει κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου»σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Κίεβο και οι δυτικοί υποστηρικτές του δεσμεύονται για ένα πακέτο βοήθειας 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πρόσθετη ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια για να αντιστρέψουν αυτό που ο πρόεδρος της Ουκρανίας περιγράφει ως «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές» του πολέμου.

Εκτός από τις ελλείψεις πυρομαχικών μετά τις καθυστερήσεις των ΗΠΑ στην έγκριση του πακέτου, η Ουκρανία παραδέχτηκε ότι αγωνίζεται να στρατολογήσει αρκετούς στρατιώτες και τον περασμένο μήνα μείωσε την ηλικία για τους άνδρες που μπορούν να επιστρατευτούν στα 25 από 27.

