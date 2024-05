Μουσική, χορός, σινεμά: Οι εκδηλώσεις του “This is Athens-City Festival” που δεν χάνουμε με τίποτα Γνωρίζουμε καλύτερα την πόλη, απολαμβάνοντας ξεχωριστές ψυχαγωγικές εμπειρίες στο πλάισιο του φετινού This is Athens - City Festival!