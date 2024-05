Επίσκεψη προεκλογική με πολιτικές ομιλίες σε Εύοσμο και Τούμπα έκανε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλά και μία στάση για γνωριμία με… «σούπερ ήρωες» και όχι μόνο όπως αναφέρει ο Βηματοδότης.

Ο Κουτσούμπας την Παρασκευή πέρασε και από την έκθεση «The Comic Con vol.8» στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Στη βόλτα του στην έκθεση ο Κουτσούμπας έβγαλε και μία φωτογραφία με τον Μπάτμαν και το «X» κάνει πάρτι. Με το ΓΓ του ΚΚΕ να γίνεται «Kutsubatman».

I am justice I am the night, I am vengeance of the proletariat, I am koutsoumpas pic.twitter.com/bEBNCKILCq

