Ο Αρνε Σλοτ είναι -και επίσημα- νέος προπονητής της Λίβερπουλ.

«Μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι ο Άρνε Σλοτ συμφώνησε να γίνει ο νέος προπονητής του συλλόγου, αναλαμβάνοντας επίσημα τη θέση την 1η Ιουνίου 2024, με την επιφύλαξη άδειας εργασίας», ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα.

«Ο 45χρονος θα ενταχθεί στους «Κόκκινους» από τη Φέγενορντ ενόψει της σεζόν 2024-25, αφού επετεύχθη συμφωνία με τον σύλλογο Eredivisie για τις υπηρεσίες του.

Ο Σλοτ θα αντικαταστήσει τον Γιούργκεν Κλοπ μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του στο τέλος της τρέχουσας εκστρατείας», πρόσθεσε.

Ο Ολλανδός προπονητής θα φτάσει μετά από τρεις άκρως επιτυχημένες σεζόν με τη Φέγενορντ, κατά τη διάρκεια των οποίων την οδήγησε στον τίτλο του πρωταθλήματος το 2023 και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Eredivisie σε δύο περιπτώσεις.

Πιο πρόσφατα, βοήθησε τον σύλλογο του Ρότερνταμ να κερδίσει στο κύπελλο (KNVB Cup) τον Απρίλιο, αφού νίκησαν τη NEC Ναϊμέγκεν με 1-0 στον τελικό.

Πριν μετακομίσει στη Φέγενορντ, ο Σλοτ κατείχε τη θέση του προπονητή της ΑΖ Άλκμααρ και την είχε οδηγήσει στη δεύτερη θέση του πίνακα, υστερώντας από τον πρωτοπόρο Άγιαξ μόνο στη διαφορά τερμάτων, όταν η ολλανδική σεζόν ακυρώθηκε λόγω Covid-19 το 2019- 20.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, λειτούργησε κυρίως ως μέσος, αγωνιζόμενος για τις Τσβόλε, NAC Μπρέντα, Σπάρτα Ρότερνταμ και PEC Τσβόλε πριν κρεμάσει τα παπούτσια του το 2013.

— Liverpool FC (@LFC) May 20, 2024