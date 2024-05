Ο Μόουζες Ράιτ θα έχει να περηφανεύεται πως στη ρούκι σεζόν του ως παίκτης επιπέδου Euroleague «υπέγραψε» την πιο εντυπωσιακή φάση για το 2023-24.

Το «βραβείο» τού απονεμήθηκε από τους φιλάθλους για το διαστημικό κόψιμο που έκανε σε προσπάθεια για tomahawk κάρφωμα από τον Γιαν Βέσελι στη σειρά των playoffs με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικάνος σέντερ του Ολυμπιακού ακολούθησε την κίνηση του Τσέχου και φτάνοντας με το χέρι του πολύ πάνω από το ύψος της στεφάνης έστειλε την μπάλα στις κερκίδες του ΣΕΦ.

Φυσικό ήταν η εντυπωσιακή τάπα του να προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμό στους παριστάμενους, διότι όσες φορές κι αν επαναληφθεί η φάση σε λούπα μοιάζει να έχει αναδυθεί από τις πύλες του ανεξήγητου.

𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿𝗼𝗹𝗮

EuroLeague fans have spoked and voted Moses Wright of @Olympiacos_BC as the winner of the 2023-24 Magic Moment of the Season presented by @Moto 🔥 pic.twitter.com/yCAX7Ws0ii

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 15, 2024