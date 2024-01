Ο πρωθυπουργός της Παπούας Νέας Γουινέας, ο Τζέιμς Μαράπε, δεσμεύτηκε σήμερα πως θα βάλει τέλος στην «αναρχία», μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων κατά τη διάρκεια νύχτας βίαιων ταραχών, εμπρησμών και λεηλασιών στις δυο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Τα επεισόδια ξέσπασαν στην πρωτεύουσα Πορτ Μόρεσμπι χθες Τετάρτη το βράδυ, έπειτα από διαδήλωση στρατιωτικών, αστυνομικών και σωφρονιστικών υπαλλήλων εναντίον της κυβέρνησης λόγω μείωσης των μισθών τους που οι αρχές απέδωσαν σε «τεχνικό» πρόβλημα.

Έξαλλα πλήθη έβαλαν φωτιά σε κτίρια και λεηλάτησαν καταστήματα αυτή τη νύχτα «χάους», που εξαπλώθηκε στην πόλη Λέι, 300 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας.

Ο επίτροπος (σ.σ. επικεφαλής) της βασιλικής αστυνομίας της Παπούας Νέας Γουινέας, ο Ντέιβιντ Μάνινγκ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις δυο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα και επτά στη Λέι. Ο πρωθυπουργός Μαράπε ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι αυτές οι εκρήξεις «αναρχίας» δεν θα «γίνουν ανεκτές».

«Αυτή είναι δική σας χώρα όσο και δική μου», όμως «η παραβίαση του νόμου δεν θα επιτρέψει να επιτευχθεί κανένας στόχος», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αναφερόμενος στις ταραχές, ο κ. Μαράπε διαβεβαίωσε πως πως τα χειρότερα πέρασαν σήμερα το πρωί, παραδεχόμενος ωστόσο πως «η κατάσταση είναι ακόμα τεταμένη» σε κάποιες συνοικίες της Πορτ Μόρεσμπι.

Βίντεο που τράβηξαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα εικονίζουν πολίτες να ορμούν σε καταστήματα από σπασμένες βιτρίνες, να βάζουν κλεμμένα εμπορεύματα μέσα σε χαρτόκουτα, καροτσάκια σούπερ μάρκετ, πλαστικούς κουβάδες.

VIDEO: Buildings burn and looters target shops around Papua New Guinea’s capital after a pay dispute involving the nation’s security forces sparked angry protests.

Soldiers, police officers and prison staff staged a lively but peaceful protest in the morning of January 10,… pic.twitter.com/VkYU6eNwVI

