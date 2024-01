Ο Ραφαέλ Ναδάλ πήγε στην Αυστραλία, αγωνίστηκε στο Μπριμπέιν αλλά δε θα συμμετάσχει στο Australian Open. Ο θρυλικός Ισπανός τραυματίστηκε ξανά και ανακοίνωσε ότι δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ναδάλ είχε τραυματιστεί πέρσι στον λαγονοψοΐτη, υποβλήθηκε τον Μάρτιο σε επέμβαση και επέστρεψε στα κορτ τον Δεκέμβριο. Το θετικό είναι πως ο νέος τραυματισμός του δεν είναι στο ίδιο σημείο με αυτόν που τον ανάγκασε να χάσει όλη την περσινή χρονιά.

Στην ανάρτηση που έκανε ο Ραφαέλ Ναδάλ τόνισε ότι θα επιστρέψει στην Ισπανία για να αρχίσει θεραπεία και ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του στην Αυστραλία που δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο μήνυμά του: «Γεια σε όλους. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μου αγώνα στο Μπρίσμπεϊν είχα ένα μικρό πρόβλημα σε έναν μυ που όπως ξέρετε με ανησύχησε. Μόλις έφτασα στη Μελβούρνη είχα την ευκαιρία να κάνω μαγνητική τομογραφία και έχω μικροσκίσιμο σε έναν μυ, όχι όμως, στο ίδιο μέρος όπου είχα τραυματιστεί και αυτά είναι καλά νέα.

Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να αγωνιστώ στο μέγιστο επίπεδο που απαιτούν οι αγώνες των 5 σετ. Επιστρέφω στην Ισπανία για να δω τον γιατρό μου, να ξεκινήσω θεραπεία και να ξεκουραστώ.

Έχω δουλέψει πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της χρονιάς για αυτό το comeback και όπως ανέφερα πάντα στόχος μου είναι να είμαι στο καλύτερό μου επίπεδο σε 3 μήνες.

Στα άσχημα νέα για μένα είναι ότι δεν μπορώ να παίξω μπροστά στο εκπληκτικό κοινό της Μελβούρνης. Ήθελα πολύ να παίξω εδώ στην Αυστραλία, αλλά είχα την ευκαιρία να παίξω μερικούς αγώνες που με έκαναν πολύ χαρούμενο και θετικό.

Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και τα λέμε σύντομα! Ράφα».

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024