Συνεχίζεται η διαδικασία εκκένωσης του βόρειου τμήματος της Γάζας από του Παλαιστίνιους ενόψει της χερσαίας επίθεσης που ετοιμάζεται να εξαπολύσει το Ισραήλ, με πολλούς χιλιάδες αμάχους να έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους προς τα νότια

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) γνωστοποίησαν την Κυριακή (15/10) ότι δίνεται νέα διορία εκκένωσης στους αμάχους της Γάζας η οποία θα εκπνεύσει τη μια το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ισραηλινού στρατού οι Πλαιστίνιοι της περιοχής θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα μόνο δρόμο από την Μπέιτ Χανούν προς την Χαν Γιουνίς, προσθέτοντας ότι ο στρατός δεν θα στοχεύει τη συγκεκριμένη διαδρομή κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών.

Αυτό είναι το τρίτο τελεσίγραφο που δίνουν οι Ισραηλινοί για την εκκένωση της πόλης την ίδια στιγμή που η χερσαία επέμβαση είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει.

«Να είστε σίγουροι ότι οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ήδη εξασφαλίσει την ασφάλειά τους και την ασφάλεια των οικογενειών τους», λέει το Ισραήλ

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we’ve urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023