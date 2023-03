Ολόκληρη η Γαλλία αυτή τη στιγμή μοιάζει με καζάνι που βράζει. Η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι γεμάτη οργή και αντιτίθεται σφοδρά στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού που ο ανυποχώρητος Εμμανουέλ Μακρόν υπερασπίζεται ως οικονομική αναγκαιότητα – παρά τις απεργίες και τις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει εδώ και μέρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος μοιάζει ανένδοτος. Ταυτόχρονα, όμως, δεν είναι λίγοι κι εκείνοι που ακόμα ελπίζουν ότι ο αναβρασμός που επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα θα αναχαιτήσει το επίμαχο νομοσχέδιο. Εξάλλου, υπάρχει προηγούμενο απόσυρσης αντιλαϊκού νόμου στη Γαλλία μετά από κύμα παρατεταμένων μαζικών διαμαρτυριών.

Το 2006, οι Γάλλοι και πάλι έβγαιναν στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά ενός νέου τότε εργατικού νόμου που διευκόλυνε την απόλυση νέων εργαζομένων. Και όντως, μετά από διαδηλώσεις εβδομάδων, τελικά ο νόμος εκείνος αποσύρθηκε.

Επιπλέον, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει ακόμα να περάσει από τον έλεγχο του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, το οποίο μπορεί να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον αμφίβολο τρόπο με τον οποίο εκπονήθηκε.

Ωστόσο, αν η κυβέρνηση κάνει το δικό της, όπως φαίνεται πιθανό, αυτή θα είναι μια Καδμεία νίκη. Η ζημιά των τελευταίων εβδομάδων δεν μπορεί να αναιρεθεί. Ο κ. Μακρόν έκαψε γέφυρες με πιθανούς συμμάχους, δηλητηρίασε τις σχέσεις με πιθανούς διαπραγματευτικούς εταίρους και συσπείρωσε την πλειοψηφία του γαλλικού κοινού εναντίον του. Κάτι, που αν κρίνουμε από το κύμα απεργιών της Πέμπτης (23/03), που έπληξε τα πάντα, από τα διυλιστήρια πετρελαίου στη Νορμανδία μέχρι τα δημόσια λεωφορεία στη Νίκαια, η δυσαρέσκεια δεν οδηγεί πουθενά.

Ο κ. Μακρόν έχει χάσει, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, την εμπιστοσύνη του λαού, εξαντλώντας την όποια καλή διάθεση απέναντί του είχε απομείνει μετά την επανεκλογή του, αγνοώντας – για άλλη μια φορά – ότι εκατομμύρια άνθρωποι τον ψήφισαν μόνο και μόνο για να εμποδίσουν τον ακροδεξιό αντίπαλό του να αναλάβει την εξουσία.

Χάρη στη νέα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τα ποσοστά δημοτικότητας του Γάλλου προέδρου έχουν πέσει κάτω από το 30%. Κίνησεις όπως, για παράδειγμα, οι εκκλήσεις για τον καθαρισμό των σκουπιδιών στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας μπορεί να πυροδοτούν την πλούσια αστική βάση του προέδρου, αλλά πέφτουν στο κενό για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, το οποίο έχει ελάχιστα κοινά με τον μέσο Παριζιάνο.

