Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα κατά τη συνάντησή του με τον Φινλανδό πρόεδρο, Σάουλι Νιινίστο, ότι η Τουρκία θα ξεκινήσει τη διαδικασία επικύρωσης της ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ στο κοινοβούλιο, αφού η χώρα έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για να τηρήσει τις υποσχέσεις της.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα με τον Φινλανδό ομόλογό του, ο Ερντογάν επισήμανε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις συζητήσεις με τη Σουηδία για θέματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και ότι η προσπάθεια ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί άμεσα από τα μέτρα που θα ληφθούν.

Η Φινλανδία οδεύει έτσι να γίνει κράτος-μέλος του NATO πριν από τη Σουηδία, παρότι τα αιτήματά τους υποβλήθηκαν ταυτόχρονα, πριν από δέκα μήνες.

I welcome #Türkiye’s decision to move ahead w/ratification of #Finland’s NATO membership. #Finland and #Sweden will make #NATO stronger. All allies agree that both should become full members as soon as possible. https://t.co/oov2SWsyKm

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 17, 2023