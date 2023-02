Πέθανε η ηθοποιός Ράκελ Γουέλς

Τον θάνατο της χολιγουντιανής σταρ, Ράκελ Γουέλς, επιβεβαίωσε συντετριμμένη η οικογένειά της. Η Raquel Welch είχε ανακηρυχθεί ως μία από τις 100 πιο sexy ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου το 1995.

Η ηθοποιός και σύμβολο του σεξ Raquel Welch πέθανε στα 82 της χρόνια μετά από σύντομη ασθένεια. Η Αμερικανίδα ηθοποιός απέκτησε διεθνή φήμη από τους διαδοχικούς ρόλους της στις ταινίες Fantastic Voyage και One Million Years B.C. το 1966.

Η βραβευμένη ηθοποιός, όπως γίνεται γνωστό, έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης.

RIP to American cinema icon RAQUEL WELCH, who has died at the age of 82 💐 Famous for her back-to-back roles in movies FANTASTIC VOYAGE and ONE MILLION YEARS B.C., both in 1966, a generation came of age when she starred in 1972 classic KANSAS CITY BOMBER pic.twitter.com/bB8HwKKiQW

— Rhino Records (@Rhino_Records) February 15, 2023