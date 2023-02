Kremlin spokesman Dmitry Peskov speaks on the phone before a session of the Council of Heads of the Commonwealth of Independent States (CIS) in Sochi, Russia October 11, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε πως το ΝΑΤΟ είναι εχθρικό προς τη Ρωσία, ενώ κλιμακώνει την εμπλοκή του στην διαμάχη με την Ουκρανία- Για περισσότερο πόλεμο προετοιμάζεται ο Πούτιν. 14.02.2023, 14:02 Την πεποίθησή του πως το ΝΑΤΟ δείχνει καθημερινά την εχθρότητά του προς τη Ρωσία εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει την ανάμιξή του στη σύγκρουση γύρω από την Ουκρανία όσο πιο σαφή γίνεται», πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Η Μόσχα έχει πει πως οι προμήθειες όπλων στην Ουκρανία από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ παρατείνουν τη σύγκρουση και αυξάνουν την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης. Το Κίεβο και η Δύση λένε πως οι παραδόσεις προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί απέναντι στην επίθεση της Ρωσίας. Ο Πούτιν ετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο «Η πραγματικότητα είναι ότι βλέπουμε ήδη την έναρξη μιας νέας ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία» δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ. Υπογράμμισε πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν προετοιμάζεται για ειρήνη» αντίθετα προετοιμάζεται για νέες πολεμικές επιχειρήσεις και «στέλνει και θα στείλει χιλιάδες ακόμη στρατεύματα» σημείωσε ο γγ του ΝΑΤΟ. Anadolu: «Αλλαγή στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας- Δίαυλος αδελφοσύνης το Αιγαίο» «Το ΝΑΤΟ θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρόνο χρειαστεί» δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ και ανέφερε πως οι σύμμαχοι βρίσκονται σε «έναν αγώνα logistics» με τη Ρωσία. «Αυτό που λείπει από τη Ρωσία σε ποιότητα, προσπαθούν να το αντισταθμίσουν σε ποσότητα», τόνισε κάτι που όπως είπε δείχνει πόσο επείγον είναι για τη Δύση να προμηθεύσει στην Ουκρανία περισσότερα όπλα. «Όσο πιο γρήγορα μπορεί το Κίεβο να εφοδιαστεί με όπλα, πυρομαχικά, ανταλλακτικά και καύσιμα, τόσο περισσότερες ζωές μπορούν να σωθούν» κατέληξε. Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ