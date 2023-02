Με αλλαγές η εντεκάδα του Ολυμπιακού στην Opap Arena

Με 4-3-3 και πολλές αλλαγές παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Μίτσελ στην Opap Arena για το παιχνίδι του Κυπέλλου με την ΑΕΚ (20:30).

Συγκεκριμένα, μπροστά από την εστία θα είναι ο Τζολάκης, με τους Βρουσάι, Ντόι, Σωκράτη και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας.

Οι Εμβιλά, Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ και Σαμασέκου θα είναι στην τριάδα της μεσαίας γραμμής, με τους Μπιέλ (δεξιά) και Γκάρι Ροντρίγκες (αριστερά) στα δύο άκρα και τον Ελ Αραμπί στην κορυφή της «ερυθρόλευκης» επίθεσης.

Ο Μίτσελ, όπως είχε προαναγγείλει χθες στις δηλώσεις που έκανε στο συνδρομητικό κανάλι, χρησιμοποιεί στην αρχική 11άδα τον Τζολάκη, ενώ παράλληλα δίνει φανέλα βασικού στους Βρουσάι, Σαμασέκου, Γκάρι Ροντρίγκες και Ελ Αραμπί.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Βρουσάι, Ντόι, Σωκράτης, Ρέαμπτσιουκ, Σαμασέκου, Χουάνγκ, Εμβιλά, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες και Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #AEKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/MgWTZWjFTx

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 9, 2023