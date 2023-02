Δεν υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, αλλά θα πρέπει να επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε την Παρασκευή από το Κίεβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, όπου βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής για τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, είπε ακόμη πως το επόμενο πακέτο των ευρωπαϊκών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας θα θέτει στο στόχαστρο εξαρτήματα ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα, αλλά υπάρχουν στόχοι που πρέπει να επιτύχετε», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν απαντώντας σε ερώτηση για τη διαδρομή ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

«Η Ουκρανία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ουκρανία», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά τη σύνοδο κορυφής.

«Το μέλλον της Ουκρανίας είναι με την ΕΕ», επέμεινε ο Μισέλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ukraine is a true inspiration for Europe.

We will support your fast recovery and your reconstruction.

And we will make Russia pay for the brutal destruction it is causing ↓ https://t.co/IAtQqMWing

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023