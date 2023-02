epa03430300 EU flags wave outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium, 12 Ocotober 2012. The European Union was awarded the Nobel Peace Prize 2012 earlier the same day. The EU and its forerunners have for 'over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe,' the Norwegian Nobel Committee citation said 12 October. European Council President Herman van Rompuy said that the Nobel Peace Prize was a recognition of the EU's work as a peacemaker in Europe. EPA/OLIVIER HOSLET

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3.5 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση στην Τουρκία και τη Συρία. 08.02.2023, 20:33 Τις πληγείσες από τον πρόσφατο φονικό σεισμό, Τουρκία και Συρία, θα συνδράμει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν θα παρασχεθεί επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Για τη Συρία, η Επιτροπή ανακοίνωσε σε πρώτη φάση επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει πρόσβαση σε στέγη, νερό και αποχέτευση σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, καθώς και την παροχή διαφόρων ειδών για την υγεία και την υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης . Σήμερα το πρωί, οι συριακές αρχές ζήτησαν να ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Το αίτημα περιλαμβάνει ομάδες έρευνας και διάσωσης, πρόσβαση σε στέγαση και φάρμακα. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ βρίσκεται σε επαφή με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη για να διοχετεύσει άμεσα τη βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στη Συρία. Επιπλέον, οι ανθρωπιστικοί εταίροι της ΕΕ στη Συρία, ΜΚΟ και υπηρεσίες του ΟΗΕ, υποστηρίζουν τις πληγείσες ιατρικές εγκαταστάσεις με ιατρικά κιτ, παρέχουν τροφή και στέγη, και επισκευάζουν κατεστραμμένες υποδομές. Σεισμός στην Τουρκία: Η ΕΜΑΚ έβγαλε ζωντανή από τα χαλάσματα 20χρονη κοπέλα Για την Τουρκία, η Επιτροπή ανακοίνωσε αρχική βοήθεια ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό προστίθεται στις 31 ομάδες έρευνας και διάσωσης και 5 ιατρικές ομάδες που προσφέρονται από 20 κράτη μέλη της ΕΕ και την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Οι ομάδες περιλαμβάνουν πάνω από 1.500 διασώστες και 100 σκύλους έρευνας και διάσωσης. Επιπλέον, σήμερα η Τουρκία ζήτησε είδη πρώτης ανάγκης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Ήδη η Γερμανία, η Λιθουανία και η Σλοβενία έχουν προσφέρει κουβέρτες, σκηνές και θερμαντικά σώματα. Η Επιτροπή σημειώνει ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της ΕΕ που έχει γίνει ποτέ μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Αύριο Πέμπτη ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς πρόκειται να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές στην Τουρκία στο πλαίσιο του συντονισμού της αντίδρασης της ΕΕ.