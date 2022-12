Δέκα προβλέψεις για το τι θα μπορούσε να συμβεί τη νέα χρονιά, έκανε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Προβλέψεις, που περιλαμβάνουν εμφύλιο στις ΗΠΑ και ανάδειξη ως προέδρου του Έλον Μάσκ, ίδρυση τέταρτου Ράιχ στην Ευρώπη και πολλά άλλα δυσοίωνα για τη Δύση.

Ο Μεντβέντεφ που – επί του παρόντος, κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δημοσίευσε τη λίστα με τις 10 «προφητείες» του στο Twitter, και στο κανάλι του στο Telegram, γράφοντας: «Πριν από το νέο έτος, σε όλους αρέσει να κάνουν προβλέψεις».

Ουκρανία και Ρωσία υπόσχονται «αιματοβαμμένη ειρήνη» – Κλιμάκωση του πολέμου πριν τις διαπραγματεύσεις

Ειδικότερα ο ρώσος αξιωματούχος προβλέπει:

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions

Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.

Here’s our humble contribution.

What can happen in 2023:

