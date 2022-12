Turkish President Tayyip Erdogan attends a ceremony to mark an increase in capacity at a natural gas storage facility in Silivri near Istanbul, Turkey, December 16, 2022. REUTERS/Umit Bektas

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως η Τουρκία αναμένεται να γίνει σύντομα ενεργειακός κόμβος. 16.12.2022, 18:55 Την βούληση του να κάνει την Τουρκία ενεργειακό κόμβο ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. «Η Άγκυρα και η Μόσχα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνουν την Τουρκία ενεργειακό κόμβο, ειδικά η Θράκη θα γίνει παγκόσμιος κόμβος φυσικού αερίου», τόνισε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Είχαμε σημαντικές συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχουμε κάνει τα βήματά μας. Έτσι, η Θράκη θα γίνει κόμβος φυσικού αερίου και ενέργειας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας σε τελετή για την αύξηση της χωρητικότητας της Υπόγειας Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στη Σηλυβρή. «Κάθε επένδυση στον ενεργειακό τομέα έχει βάθος αιώνα» Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει την εξωτερική εξάρτηση της χώρας από πρωτογενείς πόρους από 71% σε 13% έως το 2053. «Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε ένα παγκόσμιο κέντρο, όπου θα καθορίζεται η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου, το συντομότερο δυνατό», είπε. Qatargate: Οι δικαστές δεν έχουν πειστεί ότι η Εύα Καϊλή δεν γνώριζε την ύπαρξη των χρημάτων στο σπίτι της Αναφερόμενος στο παράνομο τουρκολινυκό μνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη για τη θαλάσσια οριοθέτηση και τους πόρους υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου, ο Ερντογάν είπε: «Πίσω από τη δυσφορία που προκαλεί η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη σε κάποιους, κρύβεται το γεγονός ότι κάθε επένδυση στον ενεργειακό τομέα έχει βάθος αιώνα». Το ρωσικό αέριο καλύπτει σχεδόν τις μισές ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας. Η χώρα εισάγει επίσης φυσικό αέριο από το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν μέσω αγωγών και αγοράζει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από το Κατάρ, τη Νιγηρία, τη Νορβηγία, την Αλγερία και τις ΗΠΑ. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από