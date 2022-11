Έκρηξη σε κεντρική πλατεία στην Κωνσταντινούπολη

Mεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι, προκαλώντας πανικό στους πολίτες που έτρεχαν να σωθούν.

Η αγορά ήταν γεμάτη με κόσμο εκείνη την στιγμή με αποτέλεσμα οι πρώτες πληροφορίες να μιλούν για δεκάδες τραυματίες.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν τον κόσμο να φωνάζει και να τρέχει πανικόβλητος να απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξη.

Μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και της αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή.

An explosion has been reported in Istanbul’s iconic Istiklal street

pic.twitter.com/CPrcX2ItRw

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022