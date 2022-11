Λισαβόνα: Εκατοντάδες διαδηλωτές για το κλίμα – Εισέβαλαν σε εκδήλωση με τον υπουργό Οικονομικών

Εκατοντάδες διαδηλωτές οργισμένοι για την κλιματική κρίση κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους της Λισαβόνας, με δεκάδες να εισβάλλουν σε ένα κτίριο όπου παραχωρούσε ομιλία ο υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα ε Σίλβα, ζητώντας την παραίτηση του πρώην στελέχους πετρελαϊκών επιχειρήσεων.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές απαίτησαν δράση για το κλίμα. Καθώς ορισμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο, όσοι ήταν έξω φώναζαν: «Να φύγει ο Κόστα ε Σίλβα!»

Young climate protesters stormed into the venue in Lisbon where Portugal’s economy minister was speaking pic.twitter.com/Cjx0HBl7C4

— Catarina Demony (@CatarinaDemony) November 12, 2022