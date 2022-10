Ο κεντροαριστερός υποψήφιος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα εξελέγη χθες Κυριακή νέος πρόεδρος της Βραζιλίας, ανακοίνωσε η εθνική εφορευτική επιτροπή, το ανώτατο εκλογοδικείο (TSE).

Οριστικό το αποτέλεσμα

Καθώς ο Λούλα προηγείται με το 50,84% έναντι 49,16% του απερχόμενου ακροδεξιού αρχηγού του κράτους Ζαΐχ Μπολσονάρου με το 99% των ψήφων καταμετρημένο, το αποτέλεσμα είναι πλέον και «μαθηματικά» οριστικό, εξήγησε το TSE.

Δείτε ακόμα – Βραζιλία: Το «μετέωρο βήμα» της Δημοκρατίας σε μια διχασμένη χώρα

Πρόκειται για τη μικρότερη διαφορά από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μετά το τέλος της στρατιωτικής χούντας (1964-1985), μεταξύ δυο φιναλίστ στις προεδρικές εκλογές της μεγαλύτερης χώρας στη Λατινική Αμερική.

Η διαφορά ήταν πολύ πιο μικρή από ό,τι προέβλεπαν τα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων, που ήδη είχαν επικριθεί διότι υποτίμησαν το ποσοστό του κ. Μπολσονάρου πριν τον πρώτο γύρο.

🇧🇷 BREAKING: Luiz Inácio Lula da Silva has been elected President of Brazil, @folha projects. He defeats incumbent President Jair Bolsonaro and will return for a third stint in government having served two terms from 2003-2010. #Eleicoes2022 #Brazil #Brasil pic.twitter.com/MuAcYZYbe3 — TLDR News Global (@TLDRNewsGlobal) October 30, 2022

«Η σημαντικότερη ημέρα της ζωής μου»

Ο άλλοτε συνδικαλιστής ηγέτης, 77 ετών, με ζωή αντάξια χολιγουντιανής ταινίας, που μεγάλωσε μέσα στην πείνα στη γενέθλια γη του, το Περναμπούκο (βορειοανατολικά), θα κάνει την επιστροφή του στην προεδρία την 1η Ιανουαρίου 2023.

«Αυτή είναι η σημαντικότερη ημέρα της ζωής μου», είπε χθες το πρωί, καθώς ψήφιζε.

🇧🇷🚨 —Lula embraces crowd as they celebrate his victory as the 39th President of Brazil.#breaking #brazil #lula pic.twitter.com/4TZFwoVpYJ — Intel Mule (@Intel_Mule) October 30, 2022

Ο Λούλα εγκατέλειψε την προεδρία με τη δημοτικότητά του στη στρατόσφαιρα (80%) έπειτα από τις δύο πρώτες του θητείες (2003-2010), όμως κατόπιν βίωσε την ατίμωση, περνώντας από τη φυλακή, μετά την καταδίκη του για υπόθεση διαφθοράς, που ακυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο εξαιτίας διαδικαστικών σφαλμάτων.

Μετά τη νίκη του με οριακή διαφορά, ο Λούλα θα χρειαστεί να κυβερνήσει με το κοινοβούλιο να έχει κάνει δεξιά στροφή και θα χρειαστεί να συνάψει συμμαχίες για να μπορέσει να προωθήσει νομοθετικά το πρόγραμμά του.

Αναμένεται η αντίδραση Μπολσονάρου

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι ο πρώτος πρόεδρος εν ενεργεία που δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βραζιλία το 1985.

It’s official folks. Lula is back. Just elected next president of #Brazil. Supporters are pouring onto Paulista avenue. W/ 99.5% of the votes counted, he has 50.9% of the vote, 2 million more than Bolsonaro. @TheWorld @NACLA @TheRealNews @Terra360net @globalexchange @trtworld pic.twitter.com/9SHZ6JqNaJ — Michael Fox (@mfox_us) October 30, 2022

Ο Λούλα πέρασε 580 ημέρες στη φυλακή, μέχρι που το 2019 το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έκρινε παράνομο το μέτρο. Η καταδίκη του ακυρώθηκε οριστικά πέρυσι τον Μάρτιο. Κάπως έτσι, η δυνατότητα να διεκδικήσει την προεδρία το 2018 έναντι του Μπολσονάρου είχε ήδη χαθεί.

And breath…. what a close election!! 50.9% to 49.1% Luiz Lula da Silva is the next President of #Brazil Now lets hope he keeps his election promises to protect the #Amazon & #environment #Brazilelections #LulaPresidente2022 @mrjamesob pic.twitter.com/RnqKzUbqFD — Fergal McEntee (@McEnteeFergal) October 30, 2022

Η αντίδρασή του αναμένεται από πολλούς με αδημονία: αφού επιδιδόταν ακατάπαυστα σε επιθέσεις εναντίον του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας, που κατ’ αυτόν ευνοεί την «απάτη», την Παρασκευή είπε πως «αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους κερδίζει. Αυτή είναι η δημοκρατία», χωρίς να πείθει.

Χθες το πρωί, καθώς ψήφιζε, ο Λούλα εξέφρασε την ελπίδα ότι η κυβέρνηση του κ. Μπολσονάρου θα φερθεί «πολιτισμένα» και ότι θα προχωρήσει σε ομαλή «μεταβίβαση» της εξουσίας.

The moment #Lula overtakes #Bolsonaro in Recife, capital of his home state. Bus drivers fazendo o L. Energy both tense & buzzing! #Eleicoes2022 pic.twitter.com/53KojdkCS1 — Richard Matoušek (@RichMatousek) October 30, 2022

«Μια στιγμή ορθοφροσύνης»

«Ελπίζω πως αν κερδίσω τις εκλογές, θα έχει μια στιγμή ορθοφροσύνης και θα μου τηλεφωνήσει για να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα», δήλωνε ο Λούλα την περασμένη Δευτέρα, αναφερόμενος στον ακροδεξιό αντίπαλό του.

Πολλοί έχουν εκφράσει την ανησυχία τους πως δεν αποκλείεται να δουν να επαναλαμβάνεται στη Βραζιλία σκηνικό παρόμοιο με την επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2021, μετά την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ.

São Paulo: here on Avenida Paulista spirts are high as thousands of people celebrate tonight’s historic #Lula win. Possibilities now emerge for state institutions to advance the struggles of grassroots movements like CUT and MST pic.twitter.com/zG7TAn9Ra1 — aminta (@amintazea) October 31, 2022

Για κίνδυνο «ο Μπολσονάρου να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα», μιλούσε έτσι την παραμονή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών ο Χοζέιρου Ντούλτρα ντος Σάντος, του ομοσπονδιακού πανεπιστημίου της Φλουμινένσε.

“They can cut down all the flowers, but nothing can stop the coming of Spring.” pic.twitter.com/4Cu82YgQ62 #Lula — Derrick O’Keefe (@derrickokeefe) October 30, 2022

Ο πρώην λοχαγός μπορεί να λογαριάζει «στην υποστήριξη των πιο ριζοσπαστικοποιημένων ψηφοφόρων του» και δεν είναι απίθανο το ενδεχόμενο να υποκινήσει «ταραχές», σύμφωνα με τον ίδιο αναλυτή, που πάντως σημείωνε πως ήταν μάλλον απίθανο οι ένοπλες δυνάμεις να βάλουν τη χώρα σε περιπέτειες, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Βραζιλίας είναι στέρεοι.

Πηγή: ΑΠΕ