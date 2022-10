Μια μοναδική εικόνα που δείχνει τον «Ήλιο να χαμογελά» κατέγραψε δορυφόρος της NASA, με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να σπεύδει να τη δημοσιεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα, το Solar Dynamics Observatory απαθανάτισε τον Ήλιο να “χαμογελά”» ανακοίνωσε η NASA. Στην εικόνα που ελήφθη στο υπεριώδες τμήμα του φάσματος, διακρίνονται σκοτεινές κηλίδες, γνωστές ως στεμματικές οπές.

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun “smiling.” Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

Οι στεμματικές οπές είναι τα κύρια σημεία διαφυγής και επιταχύνσεως του ηλιακού ανέμου δεδομένου ότι οι στεμματικές οπές βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ανοικτές μαγνητικές γραμμές, χαμηλή θερμοκρασία και πυκνότητα σε σύγκριση με της αντίστοιχες τιμές του στέμματος. Ο ηλιακός άνεμος εκτοξεύεται από διαφορετικά σημεία της επιφάνειας του ήλιου και με διαφορετική αρχική ταχύτητα λόγω των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στις στεμματικές οπές και ως εκ τούτου λόγω της περιστροφής του ήλιου φτάνει στη γη κατά ριπές ή αλλιώς ως ρεύματα ή κύματα ηλιακού ανέμου.

Το Solar Dynamics Observatory της NASA είναι μια αποστολή που στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται η ηλιακή δραστηριότητα και επηρεάζει τον καιρό στο διάστημα. Εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά στις 11 Φεβρουαρίου 2010 και μετά μετρά το εσωτερικό του ήλιου, την ατμόσφαιρα, το μαγνητικό πεδίο και την παραγωγή ενέργειας.

Από τότε που κυκλοφόρησε, η φωτογραφία της Nasa έχει προκαλέσει σωρεία απαντήσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς να συγκρίνουν την εικόνα με μια σκαλιστή κολοκύθα του Χάλουγουιν, ένα λιοντάρι και τον ήλιο που εμφανίζονται στην παιδική εκπομπή Teletubbies.

Ένας χρήστης απάντησε : «Αυτό είναι το πρόσωπο του άνδρα Stay Puf[t] marshmallow από το Ghostbusters;»

Is that the face of the Stay Puff marshmellow man from Ghostbusters? pic.twitter.com/NKpAqMrWDU

— Watt on Earth Four ( it / that ) (@Watt_on_Earth4) October 27, 2022