Τσιμίκας, ο «σερβιτόρος»: Οι φοβερές επιδόσεις του Greek Scouser και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε (pics, vid)

Ένα γκολ του Ντάργουιν Νούνιες ήταν αρκετό για τη Λίβερπουλ χθες στο «Άνφιλντ», ώστε να «λυγίσει» τη Γουέστ Χαμ.

Ή μάλλον, μια ακόμη ασίστ του Κώστα Τσιμίκα ήταν αυτή που βοήθησε τους «κόκκινους» να φτάσουν σε ένα πάρα πολύ σημαντικό «τρίποντο» εν όψει και της συνέχειας.

Ο Έλληνας άσος ήταν αυτός που βοήθησε τον Ουρουγουανό επιθετικό να σκοράρει το πρώτο του γκολ στο «Άνφιλντ», μπροστά στον κόσμο της ομάδας. Ήταν μάλλον αυτός που έκανε ήθελε να δει τον νέο επιθετικό της Λίβερπουλ να σκοράρει.

«Ναι η ασίστ είναι φοβερή για εμένα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για τον Ντάργουιν. Ήθελα πολύ να τον δω να σκοράρει απόψε και είμαι χαρούμενος για εκείνον επειδή δουλεύει πολύ σκληρά. Είμαι επίσης χαρούμενος και για την ασίστ μου επειδή δουλεύω σκληρά», δήλωσε μετά το τελικό σφύριγμα ο «Τσίμι».

Kostas Tsimikas: «Yes, the assist is great for me but I am very happy for Darwin. I wanted him to score tonight and I am very, very happy for him because he worked so hard. I am also happy with the assist because I train a lot on crosses.» pic.twitter.com/OhghHb5yQv

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) October 19, 2022