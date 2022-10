Maestro: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επέστρεψε και το Twitter τον αποθέωσε

Δυναμικά στην τηλεόραση επέστρεψε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, μετά από πολύχρονη απουσία, με τη νέα σειρά «Maestro» στο MEGA να εκστασιάζει το κοινό.

Το ερωτικό δράμα που υπογράφει ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης και οι τηλεθεατές δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους για τα όμορφα πλάνα, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μαρία Καβογιάννη και του Αντίνοου Αλμπάνη, αλλά και την παρθενική εμφάνιση στην μικρή οθόνη της Χαρούλας Αλεξίου. Εξέχουσα θέση, δε, στην αγάπη του κοινού είχε και η Κλέλια Ανδριολάτου.

Διαβάστε επίσης: Maestro Podcast #1: Κλέλια

«Ελπίζω να βλέπει σήμερα το Netflix» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter, ανάμεσα στα χιλιάδες tweets.

Aυτό που «γκρέμισε» το Twitter ήταν μία ατάκα ανατριχιαστικά εύστοχη «που απεικονίζει την κοινωνία μας σε μία πρόταση».

«Κάπου άκουσα ότι την εποχή της πανδημίας, λόγω του lockdown είχε καθαρίσει η ατμόσφαιρα τόσο πολύ, που μπορούσες να δεις τον Μεσαίωνα να έρχεται. Από εδώ δεν έφυγε ποτέ» ανέφερε η Κλέλια Ανδριολάτου, κάνοντας με τον δικό της έμμεσο τρόπο αναφορά στα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία του νησιού της.

Αμέσως, οι χρήστες έσπευσαν να συμφωνήσουν μαζί της και να την αποθεώσουν, όπως και τον δημιουργό. «Η ελληνική σύγχρονη κοινωνία σε μια ατάκα», έγραψε κάποιος. «Παπακαλιάτης Μαέστρο εν μαεστρία και αδιανόητα επίκαιρος», σημείωσε ένας άλλος, «Μία ίσως από τις μεγαλύτερες αλήθειες που ειπώθηκαν απόψε», τόνισε ένας τρίτος.

Two series I will watch this season, the first is coming 25/10 🙌

The other is already here

🇬🇷#Maestro pic.twitter.com/JgxaBrrYSF

— Angeliki_Stg (@angeliki_stg) October 13, 2022