Ζαπορίζια: Σπεύδει στο Κίεβο ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ μετά τη «μεταβίβαση» του πυρηνικού σταθμού στη Ρωσία

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας μεταβαίνει επειγόντως στο Κίεβο μετά την υπογραφή διατάγματος από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ουκρανίας, που βρίσκεται στη Ζαπορίζια, στη Ρωσική Ομοσπονδία.

«Πηγαίνουμε στο Κίεβο για σημαντικές συναντήσεις. Η ανάγκη για μια Ζώνη Προστασίας Πυρηνικής Ασφάλειας και Ασφάλειας (NSSPZ) γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια είναι τώρα πιο επείγουσα από ποτέ», έγραψε ο Γκρόσι στο Twitter.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai

