Λίβερπουλ: Ο Μανέ έφυγε και άφησε πίσω του… συντρίμμια

«Σίγουρα, αυτή είναι η ιδιότητά του. Πρέπει να το δούμε, αλλά φυσικά αυτές είναι οι δυνατότητές του. Είδατε τι έγινε με την Φούλαμ, είχε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά στάθηκε άτυχος. Στην πραγματικότητα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό είναι πιο σημαντικό για εμένα».

Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ, παραμονές του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας. Ο Γερμανός απάντησε σε ερώτηση που του έγινε για το εάν ο Λουίς Ντίας θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα γκολ του Σαντιό Μανέ στη Λίβερπουλ.

Ο Κολομβιανός πράγματι, κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην ομάδα του Πάτρικ Βιεϊρά. Ωστόσο η Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να κερδίσει για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και ήδη βρίσκεται στο -4 από τη Μάντσεστερ Σίτι, μπαίνοντας έτσι στα βαθιά από πολύ νωρίς.

Πόσο εφικτό ωστόσο είναι να καλυφθεί άμεσα το κενό του Μανέ στη Λίβερπουλ; Ο Σενεγαλέζος επιθετικός ήταν από τις πρώτες μεταγραφές της Λίβερπουλ επί εποχή Γιούργκεν Κλοπ, όταν αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2016 από τη Σαουθάμπτον.

Κατάφερε να κατακτήσει τα «πάντα» με τους «κόκκινους», σηκώνοντας συνολικά 6 τίτλους, με ένα πρωτάθλημα και ένα Champions League. Υπό τις οδηγίες του Κλοπ ο Μανέ μεταμορφώθηκε σε έναν world class ποδοσφαιριστή, καθώς στα έξι χρόνια παρουσίας του στο «Άνφιλντ» μέτρησε 120 γκολ και 49 ασίστ σε 269 συμμετοχές, έχοντας έτσι μέσο όρο τερμάτων τα 20 γκολ ανά σεζόν.

Αποκορύφωμα φυσικά, σε προσωπικό επίπεδο, η σεζόν 2018/19, όταν σκόραρε 26 φορές και κατέκτησε το Χρυσό Παπούτσι της Premier League…

Το κενό του Σενεγαλέζου κάνει… μπαμ αυτή τη στιγμή στη Λίβερπουλ. Ο Μανέ ήταν ένας από τους πιο lethal ποδοσφαιριστές της Premier League τα τελευταία χρόνια, καθώς δύσκολα… συγχωρούσε όταν του δινόταν η ευκαιρία να σκοράρει.

Κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας ο πλέον ποδοσφαιριστής της Μπάγερν είχε σκοράρει σε εννιά συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο Μανέ δεν ήταν «παρών» στο «Άνφιλντ» το βράδυ της Δευτέρας και η Λίβερπουλ δεν βρήκε ποτέ το δεύτερο «χρυσό» γκολ που θα της έδινε το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν, γκελάροντας για δεύτερη σερί αγωνιστική.

Sadio Mané is the only player to score in NINE consecutive Premier League games against a single side (Crystal Palace).

Who is taking his place on the scoresheet tonight? 😅

August 15, 2022