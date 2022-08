Ολυμπιακός: Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα ματς με Απόλλωνα Λεμεσού

Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού με τον Απόλλωνα Λεμεσού για τα πλέι οφ του Europa League.

Οι πρωταθλητές Κύπρου είναι το τελευταίο εμπόδιο για τους Πειραιώτες πριν τους ομίλους της διοργάνωσης και η UEFA ανακοίνωσε πότε θα διεξαχθούν τα δύο ματς.

Το πρώτο ματς θα γίνει στην Κύπρο στις 18 Αυγούστου με ώρα έναρξης στις 20:00 και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, στις 25 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ορίστηκε για τις 22:00.

