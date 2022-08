Κορμπεράν: «Θέλαμε τη νίκη, προχωράμε»

Την ικανοποίηση του για την πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Europa League εξέφρασε ο Κάρλος Κορμπεράν.

Με ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Ισπανός κόουτς έγραψε για τη δύσκολη πρόκριση των Ερυθρόλευκων στην επόμενη φάση όπου θα βρουν τον Απόλλωνα Λεμεσού, καθώς έδωσε και το σύνθημα εν όψει της συνέχειας.

«Ήταν ένα δύσκολο ματς, αλλά παλέψαμε μέχρι το φινάλε, γιατί θέλαμε τη νίκη. Προχωράμε στον επόμενο γύρο», έγραψε ο Κάρλος Κορμπεράν στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, πάνω από μια πανηγυρική φωτογραφία των ποδοσφαιριστών του στην Μπρατισλάβα.

It was a tough tie, but we fought right until the end because we wanted to get the win.

