Επιστροφή στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί! Ο Κάρλος Κορμπεράν ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης στη ρεβάνς με τη Σλόβαν τον Μαροκινό φορ ενώ θέση στο αρχικό σχήμα έχει και ο Λάζαρ Ραντζέλοβιτς.

Ο Ισπανός προπονητής παρατάσσει τους πρωταθλητές με 4-2-3-1 και τον Βατσλίκ κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά θα είναι οι Άβιλα, Σισέ, Μπα και Ρέαμπτσιουκ ενώ Εμβιλά και Κούντε θα είναι στα χαφ. Ραντζέλοβιτς και Μασούρας θα είναι στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον Ζινκερνάγκελ σε ρόλο «10» και τον Ελ Αραμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Συνοπτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Βατσλίκ, Άβιλα, Σισέ, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Κουντέ, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Ζινκερνάγκελ και Ελ Αραμπί

Στον πάγκο: Τζολάκης, Παπαδούδης, Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά, Βαλμπουενά, Τικίνιο, Κανέ, Μανωλάς και Κίτσος.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @SKSlovan is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #SLOOLY #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/vECT6OSfKr

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) August 11, 2022