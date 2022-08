Ολυμπιακός: Νέος προπονητής ο Κορμπεράν – Η επίσημη ανακοίνωση

Προπονητής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα πλέον ο Κάρλος Κορμπεράν, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την πρόσληψη του 39χρονου Ισπανού.

Οι Πειραιώτες μετά τον αποκλεισμό από την Μακάμπι Χάιφα στον β’ προκριματικό γύρο του Champions League αποφάσισαν να αλλάξουν προπονητή, με τους πρωταθλητές να επιλέγουν τελικά τον Κάρλος Κορμπεράν ως αντικαταστάτη του Πέδρο Μαρτίνς.

Κάρλος Κορμπεράν καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Carlos Corberán welcome to Olympiacos! 🔴⚪️ #Olympiacos #Welcome #Coach #WelcomeCorberán #CarlosCorberán #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/QNu5628LBn

